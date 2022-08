Kohalik meedia on koondisele eesmärkide seadmisel olnud tagasihoidlik. Horvaatidel on meeles suve algus, kui MM-valiksarjas jäädi oma alagrupis viimaseks. Nüüd peetakse kõige tähtsamaks, et tõustaks taas tõsiseltvõetavate korvpalliriikide sekka.

„Ootuste täitmine pole väljend, mida tuleks Horvaatia koondise puhul kasutada. Oleme oma silmaga näinud, et meie korvpallurid on suutelised kaotama kõik, mis võimalik. Vahet pole, kas see on ootuspärane või mitte,“ seisis väljaande Jutarnji list hiljutises arvamusartiklis.