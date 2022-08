TÄNA OTSEBLOGI | Vigastusega kimpus olnud Kaia Kanepi alustab US Openit

Kanepit on viimastel nädalatel vaevanud probleem kõhulihasega, mis on teda tagasi hoidnud alates Washingtoni WTA 250 turniiri finaalist.

27-aastase Martincovaga on värskelt mänginud Kontaveit, kes kohtus temaga Cincinnati WTA 1000 turniiri teises ringis. Eestlanna jäi küll 3 : 6, 0 : 3 kaotusseisu, kuid võitis lõpuks 3 : 6, 7 : 5, 6 : 4.

Suure slämmi turniiridel pole Martincova veel suurt edu saavutanud. Parimaks saavutuseks on jäänud 2021. aasta Wimbledoni kolmas ring, kuid US Openil pole tšehhitar kunagi avaringist kaugemale jõudnud. Australian Openil pääses ta tänavu teise ringi nagu ka eelmisel aastal French Openil.