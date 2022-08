Ei olegi viimane turniir? Williams jättis tagasituleku osas otsad lahtiseks

Kui Williams oli Eesti aja järgi täna varahommikul võitnud avaringis montenegrolannat Danka Kovinici 6 : 3, 6 : 3, küsiti talt pressikonverentsil, kas see on päris kindlasti tema viimane turniir.

Kontaveiti nime ei mainitud Serena pressikonverentsil kordagi. Küsimusele, millised on tema mõtted järgmise vastasseisu osas, vastas Williams lakooniliselt: „Ma tunnen ausalt öeldes, et nüüd on minu jaoks kõik vaid boonus. Iga vastane on väga keeruline. Olen seda kogu suve jooksul näinud. Järgmine tuleb veel keerulisem. Hea, et ma selle võidu alla sain. Ma ei tea... Ma isegi ei mõtle veel sellest. Mõtlen vaid praegusele hetkele.“