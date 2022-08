Kuidas Eesti võrratust võrkpallimeeskonnast sai nelja aastaga säratu Euroopa keskmik

Need olid kuldajad. Viimasel kahel EM-il on võidetud kümnest mängust ainult üks, 16 sekka, kuhu aastatel 2009 ja 2011 tüüris Eesti ka Avo Keel, pole asja olnud. Toonane edu vundament – kindlad liidrid, kodumaa parimad mängijad pea alati koondises, treener, kellesse mängijad uskusid jäägitult, ühtehoidev ja kokkumänginud meeskond – on laiali vajunud. Naljaga pooleks võib öelda, et olukord on nagu Tallinna loomaaias: lõvisid näeb, aga pigem magamas või vaikselt mööda puuri ääri kõndimas, märksa harvem möirgamas. Huvitaval kombel makstakse mõneti lõivu just kuldaja võitude eest.