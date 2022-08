Täna algasid Eestis seeniorite meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused

Tiitlikaitsjana asub võistlustulle Saksamaa ning kohal on ka eelmise aasta hõbe Prantsusmaa, kelle koosseisus on 1998. aasta jalgpalli maailmameister Alain Boghossian.

Võistluse avapäeval on juba löödud ka üks hole in one, mille autoriks Sloveenia koondise mängija Andrej Kralj. Hea sooritus sündis 17ndal rajal.