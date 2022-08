VIDEO | Kleidiga hädas olnud tennisetäht pidi mängu ajal riideid vahetama ja hiljem sponsori ees vabandama

Andreescu tuli väljakule Nike`i tumesinise kleidiga, kuid kuna tuul räsis seda pidevalt ja tõstis kleidisaba üles, palus ta kohtunikult luba riiete vahetamiseks.

„See pole minu süü, see on Nike`i süü, see kleit on nii halb,“ käis 22-aastane Andreescu kohtunikule kurtmas.

Kanadalanna lubatigi lõpuks riideid vahetama ning ta naasis lühikeste pükste ja valge särgiga.

Andreescu selgitas hiljem, et tema kannatlikkus pandi tõsiselt proovile. „See [riietus] lihtsalt häiris mind mõne eeskäelöögi ajal. Ma lihtsalt tundsin, et see [kleit] tõuseb natuke üles. Ilmselgelt ei olnud ka tuul abiks,“ sõnas tennisist.

Hiljem vabandas ta oma sponsori Nike`i ees, et ta nende riietusest lugupidamatult rääkis.

„Ma oleksin kindlasti võinud kasutada teistsugust sõnastust,“ ütles ta. „Nii et ma vabandan kõigi ees, kes tundsid, et ma neid ei austanud. Ma armastan Nike`it ja loodan, et saan nendega elu lõpuni koostööd teha.“

Andreescu alistas Tani tulemusega 6 : 0, 3 : 6, 6 : 1.