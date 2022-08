Vene duumasaadik kirus soomlasi: kuidas me peaks suhtuma röövimisse?

Helsingin Sanomat kirjutas hiljuti, et Helsingi kultuuri ja vaba aja aselinnapea Paavo Arhinmäki ootab, et parlament kehtestaks seaduse, mille alusel saaks üle võtta Venemaa oligarhide vara.

Helsingi hall kuulub Vene oligarhidele Roman Rotenbergile ja Gennadi Timšenkole, kuid pärast Ukraina sõja algust pole seal ühtegi üritust peetud. Nii Rotenbergi kui Timšenko suhtes on USA ja Euroopa Liit kehtestanud sanktsioonid.

Svistšev, kes tegeleb riigiduumas just sporditemaatikaga, ütles Allhockey veebilehele, et oligarhide vara ülevõtmine oleks röövimine.

„Kuidas peame suhtuma röövimisse ja väljapressimisse? Venelased on investeerinud Soome majandusse ja sporti. Nad on need rajatised omandanud täiesti legaalselt,“ ütles Svistšev.