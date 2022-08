Hiigelhinnaga müüdud pesapallikaardist sai ajaloo kalleim spordimeene

Üheks kõigi aegade parimaks pesapalluriks peetav Mantle mängis kogu oma 17-aastase karjääri (1951-68) New York Yankeesi meeskonnas. Rekordhinnaga müüdud kaart on pärit tema debüüthooajast 1952. aastast. Spordimeenete firma Toppsi avaldatud kaart oli müügi hetkel ideaalses seisukorras.

„Teadsime alati, et see kaart lööb rekordeid. Kuid see ei muuda oksjonil osalemist vähem põnevaks, kus üks ese ületab esimest korda kaheksakohalise piiri,“ ütles Heritage'i spordioksjonite juht Chris Ivy.