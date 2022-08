Kahe silla jooks toimub kaheaastase pausi järel taas

Sõudmise olümpiamedalisti Jaansoni nime kandev liikumispidu on suvepealinna spordiürituste tuntuim kaubamärk, mis meelitab rahvast üle Eesti, lisaks huvilisi välismaaltki. 2019. aastal viimati toimunud jooks on osalejate arvult küll väiksem, ent ometigi kujuneb sellest koroonaperioodi üks suuremaid liikumisüritusi Eestis.

„Usume tiimiga, et saame 1000 jooksjat kirja, lisaks sadu käijaid-kepikõndijaid ja lastejooksudel startijadki,“ hindas Mäe, lisades, et ootuspäraselt on kirjapanek olnud kõige aktiivsem viimasel nädalal.

Liikumist tulvil nädalavahetus saab alguse laupäeval Vaasa pargis toimuva perepäevaga, mille raames on kavas ratastoolisõit, kuni 11aastasetele mõeldud tasuta lastejooksud ning õhtuhämaruses toimuv, esmakordselt kõikidele vanusegruppidele avatud 3 km distantsiga Pärnu Õhtujooks. Enne Õhtujooksu jooksu starti soojendab öiseid liikujaid Liis Lemsalu oma bändiga, kohal on mitmed spordiklubid ja partnerid, kes peredele oma tegemisi tutvustavad. Lastejooksudel juhendab noori kõigi lemmik Pipi Pikksukk.

„Äsja pani end kirja EMil maratoni jooksnud Kaur Kivistik, Tiidrek Nurme andis märku, et kohalikke jooksumehi tuleb taas kimbutama tema hea sõber ja treeningupartner, Keenia välejalg Ibrahim Wachira Mukunga ning on täitsa võimalik, et Nurme isegi ei jää rajalt kõrvale,“ avaldas Mäe, kelle sõnutsi on kahe silla jooks ikka ja jälle tippe ahvatlenud.