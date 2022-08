Kontaveit kohtumisest Williamsiga: olen väga põnevil, see on ju viimane võimalus!

„Esimesed ringid on alati rasked. Mul on hea meel, et ma siit läbi tulin. Mul oli alguses serviga raskusi, sest oli väga tuuline ning pall lendas ülesviskel igale poole. Hiljem tuul vaibus, väljas läks pimedamaks ning silmadel kulus veidi aega kohanemiseks. Kui leidsin oma rütmi, mängisin juba väga hästi. Võitlesin kõvasti ja mul on väga hea meel, kuidas ma selle mängu lõpetasin,“ rääkis Kontaveit.