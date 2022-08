Eesti rahvuskoondis lõpetas ISDE avapäeva 17. kohal

„Seda ISDE-t ei anna eelmise aastaga võrreldagi,“ ütles Priit Biene (E2, Husqvarna). „Väga raske rada ja pikk päev.“



Biene, kes sõitis üldarvestuses meie meeskonna liikmetest kokkuvõttes välja kiireima aja ja oli 104., lisas, et seadistas pärast eelmisel nädalal jalgsi siinsete radadega tutvumist oma mootorratta kiirete sirgete läbimiseks ning seetõttu ei tulnud täna kurvide võtmine sugugi välja. Homme hommikul on plaanis amorte ümber seadistada ja Priit loodab, et seeläbi paranevad ka katsete ajad.



Ainsa meie sõitjana elas teisel katsel kukkumise üle Veiko Rääts (E1, KTM). „Teisel katsel õnnestus otse üle pea panna ja siis mul läks seal natuke aega, enne, kui hingata sain,“ ütles Rääts. „Kaotasin seal palju aega.“