Kestvusspordile pühendunud Rait Ratasepp on aastate jooksul läbinud nii 20-, 40- kui ka 60-kordse ultratriatloni ja teinud seda kõigist kõige kiiremini. Eelmise nädala alguses ei olnud rahvusvahelise ultratriatloni alaliidu IUTA rekordiraamatus aga ühegi tippmargi järel Ratasepa nime. Nüüd on see iluviga parandatud.