IBU tuli Ukraina laskesuusakoondisele vastu

Ukraina rahvuskoondis säilitab IBU egiidi all toimuvateks võistlusteks samad kvoodid, hoolimata sellest, et 2021/22 hooaja viimastest etappidest jäädi kõrvale. Kõrvalejäämise põhjuseks oli mõistagi veebruari lõpus alanud Ukraina sõda.

See tähendab, et Ukraina koondisel on võimalus ka algaval hooajal panna nii meeste kui naiste võistlustel välja viis sportlast.