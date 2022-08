Mida võis kahes valikmängus positiivset leida, mida negatiivset? Mis on lahti Siim-Sander Venega? Kas Kerr Kriisa sõnasõda Luka Donciciga ja Henri Drelli emotsioonid Soome-mängus läksid üle piiri? Kes on need 12 mängijat, kes peaks kuuluma EMile sõitvasse meeskonda? Milline on iga saates osaleja isiklik soosikute TOP5 pingerida EMiks?