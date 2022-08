Mis on selle aja jooksul muutunud? Peaaegu kõik. Eestil on vahetunud kõik mängijad peale Siim-Sander Vene ja Sten Soku. Treeneritest ja taustatiimist on alles jäänud vaid füüsilise ettevalmistuse eest vastutav Priit Lehismets.