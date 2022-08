Taaramäe-taat on pensionilemineku asemel elu parimas vormis

Vanamehed – ja spordi mõistes kuulub nende sekka ka 35-aastane Rein Taaramäe – on kiuslikud ja keelduvad tegemast seda, mida neilt eeldatakse. Võiks arvata, et Taaramäe sõidab Hispaanias karjääri viimast suurtuuri (seda sündmust läks jäädvustama ka üks telekanal), kuid jalgratta keldrisse viimise asemel kuulutas „taat“, et on elu parimas vormis ja kavatseb täiega edasi panna.