Briti meedia: Manchester Unitedi eksboss nurjas Ronaldo ülemineku Chelsea`sse

Meedia andmetel on 37-aastase Ronaldo agent Jorge Mendes terve suve oma hoolealusele palavikuliselt uut klubi otsinud. Küll aga on üks suurklubi teise järel Ronaldo palkamisest loobunud.

Üks neist, kes eitavalt vastas, oli Chelsea. Ajaleht Times kirjutas suve alguses, et Chelsea uus suuromanik Todd Boehly oleks Ronaldot meeleldi Stamford Bridge'il näha tahtnud. Kui siiani on väidetud, et üleminek ebaõnnestus peatreener Thomas Tucheli vastuseisu tõttu, siis nüüd teatab Daily Mail, et sakslasest juhendaja langetas Ronaldo suhtes otsuse pärast vestlust oma lähedase sõbra Ralf Rangnickiga, kes juhendas eelmisel hooajal Manchester Unitedit.