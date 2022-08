Reedel kell 22 peetav matš võiks EM-i alustuseks sobida mõlemale. Itaalia tase on piisavalt kõrge, et isegi keskpärase mängupildiga võidupunktid kirja saada. Eestil pole samal ajal mingit võidukohustust, kõige olulisem on ennast lahti mängida. „Pakki“ tuleks loomulikult vältida – emotsioon ei tohi liialt madalale langeda. Äkki õnnestub näiteks kolmestesaju toel isegi Milano publik vaigistada ja suurüllatus sepistada.