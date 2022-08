ÖÖSEL OTSEBLOGI | US Openi esimene väljalangeja on Eesti juurtega rootslanna, Kontaveit mängib kõige varem kell 1

Pärast Wimbledoni on Kontaveit jõudnud Hamburgi WTA 250 turniiril finaali, kaotades seal Perale, ning Praha sama kategooria turniiril veerandfinaali, kuid kahel Põhja-Ameerikas peetud WTA turniiril sai ta kolme matši peale vaid ühe võidu, alistades 3:6, 0:3 kaotusseisust Kaia Kanepi US Openi avaringi vastase Tereza Martincova.

Teises ringis võib Kontaveit vastamisi minna karjääri lõpetava 23-kordse slämmivõitja Serena Williamsiga, kes kohtub täna peaväljakul Montenegro tennisisti Danka Koviniciga (WTA 80.) - see mäng peetakse Eesti aja järgi algusega kell 2 ning kindlasti saab sellele kaasa elada Eurospordi vahendusel.

Kontaveit võib hea õnne korral väljakule astuda tund varem, sest tema matš on paigutatud 17. väljaku viimaseks ehk neljandaks kohtumiseks märkega „mitte enne 18“ (Eesti aja järgi 1). Kui varasemad mängud - naiste üksikmäng ja kaks meeste üksikmängu - peaksid pikemaks venima, peavad ka Kontaveit ja Cristian ootama.

Enne turniiri andis Kontaveit lühikese intervjuu ERR-ile, kus hindas oma ettevalmistust turniiriks kordaläinuks. „Mul on nüüd olnud kuskil kümme päeva aega trenni teha. Peale Cincinnati turniiri võtsin paar päeva aega puhkamiseks ja harjusin oludega. Olen nüüd päris korralikult trenni teinud. Ma arvan, et ettevalmistus on okei olnud,“ rääkis ta.