Sergei Pareiko taasliitus Levadiaga

Aastatel 2016-2021 Levadia spordidirektorina tegutsenud Pareiko tundis klubiga taasliitumise üle heameelt: „Tore näha, et klubi areneb ja kasvab nii seest kui väljast. Kui FC Levadia ja FC Infonet on juba aastaid esindusmeeskonna tasandil koos tegutsenud, siis nüüd tekkis vajadus, et ka Levadia Jalgpallikool koos Infonetiga teeks noortetasandil arengus sammu edasi.“



Täpsemaid muudatusi kirjeldas Pareiko nii: „Esialgu saavad suurema tähelepanu U19 ja U17 võistkonnad, kuhu koondame Levadia ja Infoneti parimad noormängijad ning otsime vajadusel täiendusi ka mujalt. Kõige tähtsam osa siin on ehk see, et kogu staff on nende tiimide juures professionaalne. See tähendab, et on olemas peatreener, abitreener, väravavahtide treener, füüsilise ettevalmistuse treener pluss füsioterapeut, kes vastutab meditsiinilise poole eest. Seega on olemas viis inimest, kes noormängijatega igapäevaselt tegutsevad.“



„Seeläbi tahame tõsta kvaliteeti. Terves maailmas on nii, et akadeemias pallivad parimad mängijad, kes valitakse kas oma riigist või välismaalt. See on väga tähtis protsess, kus mängijad saavad tunda, mis on tõsine jalgpall ja näevad järgmist sammu, kuhu on vaja jõuda. Juba sel aastal oleme U17 meeskonnaga seda mudelit proovinud ja näeme, et Dmitri Kruglovi ja Jevgeni Gurtšioglujantsi käe all toimib see hästi. See andis meile signaali, et peame minema edasi ja järgmine aasta läheb see grupp U19 meeskonnaks,“ jätkas Pareiko, kes jõudis mängijana Levadiat esindada 73 mängus.



Lõpetuseks lisas ta: „Nüüd otsime ja valime juba 2007 ja 2008 sünniaastaga poisse, kellest koostame U17 võistkonda. Samuti oleme avatud ka mängijatele, kes tahavad liituda meie huvitava projektiga ning panna ennast siin proovile. U19 grupile otsime hetkel väljundit meeste liigas. Tahame, et nad saaks varem tunda meestejalgpalli ja otsime praegu võimalusi, mis liigas see võiks olla.“