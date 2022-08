VAATA JA KUULA | Miks me kiidame Sloveenia koondist, kui nad pole nii põhimõttekindlad kui meie?

Pikk suvi ja ühtlasi pikk ootus on saanud lõpu. Podcast „Pihtas Põhjas“ on tagasi ning sama jõulises koosseisus kui varasemalt – seenioride lemmik Gert Kullamäe, noortega suhestuja Janar Talts ning endiste koondislaste ja staartreenerite ohjes hoidja Ivar Jurtšenko. Lisaks kuulamisele on võimalik saadet nüüdsest ka vaadata. Soundcloudi avarustest meid enam ei leia, küll aga peaks meid olema mugav jälgida Delfist, Spotifyst ja Apple podcastistist.