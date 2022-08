Jari-Matti Latvala avaldas sõitjad, keda soovib uuel hooajal Toyotas näha

Toyota põhisõitjatena on tänavu võistelnud Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans. Kolmandat Toyota GR Yaris Rally1 masinat on jaganud Esapekka Lappi ja Sebastien Ogier. Toyota sõsartiimi raames teeb täishooaega kaasa Takamoto Katsuta.

Enim küsimärki on olnud Lappi ja Ogier' osas. Latvala rääkis DirtFishile, et soovib kindlasti Lappiga jätkata, kes on tänavu teeninud kuue ralliga kolm kolmandat kohta. „Isiklikult tahaksin teda väga tiimis edasi hoida, aga peame olukorda vaatama ja temaga asjad läbi rääkima,“ sõnas ta.

„Lisaks on Ogier, kes on öelnud, et soovib Monte Carlo rallil edasi võistelda. Kui ta tahab rohkematel etappidel osaleda, peame seda kõigiga arutama,“ jätkas Latvala, kes kiitis nii Ogier'd kui Lappit. „Nemad oleksid hea kombinatsioon ja lisaks tahaksin Takamotot näha neljandas autos. Minu jaoks oleks ideaalne, kui saaksime sama koosseisuga jätkata.“

Latvala usub, et Katsuta võib ühel hetkel pääseda ka põhitiimi. „Ta on nüüdseks teinud stabiilselt tulemusi ja ühel päeval oleks väga tore teda põhimeeskonnas näha,“ arutles soomlane. „Usun, et järgmisel aastal oleks siiski parem nelja autoga sõita.“

Itaalia meedias spekuleeriti Belgia ralli ajal, et Toyota võib jahtima hakata hoopis Tänakut. „Meie koosseis on piisavalt tugev ja ma ei plaani seda muuta,“ sõnas Latvala juba Belgia ralli järel Delfile, et kuulujuttudel alust pole. „Arvan, et tugevad sõitjad peavad olema jagatud tiimide vahel, et põnevust oleks rohkem. Võiksime palgata kõik tugevad endale ja aina võita, aga siis kaoks publiku huvi.“