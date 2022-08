VIDEO | PSG kaotas esmakordselt Prantsusmaal punkte, Mbappe luhtas suurepärase võimaluse

Teisel poolajal jõudis PSG siiski viigini, kui Neymar viigistas 70. minutil penaltist seisu. 1 : 1 viigiseisul kohtumine ka lõppes. Neymarile oli see tänavu juba kuuendaks tabamuseks Prantsusmaa kõrgliigas. Lisaks on ta andnud kuus väravasöötu. Mõlemas arvestuses on brasiillane liiga parim.