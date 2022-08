Soome korvpalli isa Dettmann: oleme väga õnnelikud, et Eesti kopeerib meie mudelit

„Loomulikult olen uhke, et Toijala töötab Eesti rahvuskoondises. Ta tegutses väga kaua minu abitreenerina ja tal oli suur roll meie korvpalli arengus. Minu arust oli teil väga tark otsus vaadata [peatreenerit palgates] mujale – nii saite värsket õhku ja ideid. Targem on võtta mujalt mudel ja kohandada seda oma riiki. Oleme väga õnnelikud, et keegi meid kopeerib, ja kui ta arendate seda süsteemi edasi, siis tuleme varsti meie teilt õppima,“ ütles 64-aastane Dettmann pärast kahe naaberriigi kohtumist.