Kõva sõna: eestlased alistanud Soome korvpallikoondis kindlustas esimese Euroopa riigina pääsu järgmisele MM-ile

Kuna Soomel on omavahelistes mängudes parem seeria nii Sloveenia kui Rootsi vastu, tähendab see, et Soomel on J-alagrupis koht esikolmikus tagatud. Seega ei saa enam miski vääratada soomlaste pääsu MM-ile.

Praktiliselt on koht MM-il olemas ka Saksamaal, kellel on sarnaselt Soomele koos seitse võitu ja üks kaotus. Siiski on Saksamaal veel matemaatiline šanss MM-ilt välja jääda, aga see on ülimalt väike.