Martin Rump aitas meeskonna Euroopa Le Mansi Barcelona etapil viiendale kohale

„Pidime kogu sõidu võitlema, et püüda ees olevaid võistkondi. Lõpptulemus pole kindlasti see, mille järele me siia tulime. Lootsime olla poodiumil, aga mis teha - selline see sõit oli,“ tõdes Martin Rump pärast Barcelona etappi.

„Kindlasti loodame me Spa ringrajal sõita kõrgema tulemuse peale. Ma näen, et meil on need pusletükid olemas, mis tuleb edaspidi kokku panna ja siis tuleb ka tulemus. Ootan järgmist etappi väga, sest juba ainuüksi Porsche RSR masinaga seal ringe teha on iseenesest nii võimas. Loodan, et suudame Belgias sõita pjedestaalile,“ sõnas Rump.