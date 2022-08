Suur üleminek: Manchester United teeb klubi ajaloo suuruselt teise ostu

Antony Matheus dos Santos sai jalgpallihariduse Sao Paulo klubis. 2020. aastal liitus brasiillane Ajaxiga, kus ta on 82 mänguga löönud 25 väravat. Hollandi kõrgliigas on tal 57 mänguga kirjas 18 väravat ning 14 resultatiivset söötu. Brasiilia koondise eest on Antony löönud üheksa mänguga kaks väravat.