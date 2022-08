Fernando Alonso sai Lewis Hamiltoni peale vihaseks: idioot! Ta oskab ainult esimesel kohal sõita

Hamilton võttis hiljem avarii eest süü enda peale, aga ei soovinud Alonso sõnakasutusel pikemalt peatuda. „Mul ei ole sellele kommentaari. Tean, kuidas hetke ajendil asjad tunduvad, aga tore on teada, mida ta minust arvab,“ rääkis Hamilton Sky Sportsile. „Hea, et see on avalik. Nagu ma ütlesin, siin polnud midagi tahtlikku ja võtan vastutuse endale. Seda täiskasvanud teevad.“