Eesti korvpallikoondis peab enne EM-i parandama mitu puudujääki

„Sander Raieste, Siim-Sander Vene ja Maik-Kalev Kotsar said kõik päris hästi hakkama. Tunnen Markkaneni hästi, ta ei armasta kontaktset mängu. Hakkasime talle kontakti andma ja see talle eriti ei meeldinud. Esimesel poolajal jäime natuke liiga palju vaatama,“ selgitas Toijala, kuidas Markkaneni vastu tegutseti.

Kuna Euroliiga süsteemi kohtunikud FIBA mängudes töötada ei saa, pole mõtet oodata, et kõik õigusemõistjate otsused on palluritele ja treeneritele arusaadavad. Vaidlemisest ja seletamisest ilmselt puudu ei tule, ent seda tuleb teha mõistuse piires.

„Olin loll, et esimesel poolajal tehnilise võtsin. Läksin Siim-Sander Venet kaitsma. Talle tehti korvi all päris räige viga. Ütlesin, et nii halvad, kui me ka ei tunduks, siis sellist asja ei saa läbi lasta,“ märkis Drell. „Saime väga hea karastuse. Läheme EM-ile olukorras, kus meid ei tea keegi ja keegi ei taha meid sinna. Peame jonnimata ja karjumata näitama, et oleme teistest paremad.“