Eesti korvpallikoondis näitas Soomega kohtumises oma erinevaid palgeid. Oli kahvatu teine veerandaeg, vaimustav kolmas veerandaeg ja otsustavate hetkede ebakindlus mängu lõpus. Eesti kaotas 68:76, ent EM-finaalturniiri poole vaadates, tõestas, et see meeskond on võimeline võitlema.