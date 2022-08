Eemaldatud Henri Drell: ju siis oli kohtunikul mu peale mõru meel

Drelli viga Mikael Jantuneni vastu ei paistnud peale vaadates midagi erilist, ent õigusemõistjate hinnangul vääris see ebasportlikku. Et ääremängijal oli esimesest poolajast tehniline viga all, tähendas see eemaldamist.

„Jantunen võttis mu asendisse ära ja ma tahtsin kiirelt vea ära teha, et ta palli kätte ei saaks ja vabaviskeid teeniks. Võtsin esimesel poolajal tehnilise – ju siis kohtunikul oli juba mõru maik mu peale. See sama kohtunik (leedulane Gintaras Maciulis - A.K.) andis ebasportliku ka,“ selgitas Drell kodupubliku pehmelt öeldes pahaseks ajanud olukorda.

„Kindlasti eemaldamine andis Soomele midagi juurde ja võttis meilt ära. Ma tundsin ennast platsil hästi ja ma oleks saanud teisel poolajal veel endast anda. Aga meil on nii palju relvi, et me oleks saanud hakkama,“ lisas ta.

Eesti tuli teise poolaja alguses enam kui kümnepunktilisest kaotusseisust välja, suur roll oli selles ka kolmandaks veerandiks algviisikusse lülitatud Drellil. Pärast tema eemaldamist püsis Eesti veel mõnda aega haardeulatuses, aga lõpuks kaotati 68:76.

„(Peatreener) Jukka Toijala ajas meile haibi peale. Pidime võitlema, sest jäime esimesel poolajal pehmeks,“ ütles Drell.

Tema sõnul sai kogu koondis kahest MM-valikmängust vajaliku õppetunni. Nii Sloveenia kui ka Soome vastu tekkis eestlastel rohkelt kohtunikega seletamist. Ükskõik, kui vildakas vilepartii ka ei tunduks, tuleb palluritel EM-il ennast talitseda.

„Olin loll, et esimesel poolajal tehnilise võtsin. Läksin Siim-Sander Venet kaitsma. Talle tehti korvi all päris räige viga. Ütlesin, et nii halvad kui me ka ei tunduks, siis sellist asja ei saa läbi lasta,“ märkis Drell. „Saime väga hea karastuse. Läheme EM-ile olukorras, kus meid ei tea keegi ja keegi ei taha meid sinna. Peame ilma jonnimata ja karjumata näitama, et me oleme teistest paremad.“