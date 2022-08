DELFI VIDEO | Kriisa: me peame aru saama, et mänge ei tohi nii pehmelt alustada

„Me peame aru saama, et kui tahame võita, siis me ei saa nii pehmelt tulla välja. Kolmas veerandaeg oli juba meie mäng, peame alati nii mängima. Võime kasvõi Maltaga mängida, aga me ei saa alustada nii pehmelt,“ ütles matši järel koondise mängujuht Kerr Kriisa.