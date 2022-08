DELFI VIDEO | Toijala: täna polnud balanssi, kus samal ajal toiminuks nii kaitse kui rünnak

Kui Eesti koondis hoidis NBA ässa Lauri Markkaneni 18 punkti peal, siis kohtumise parimana tõi tagamängija Sasu Salin 20 silma. „Peame hoidma distsipliini nii kaitses kui rünnakul. Täna ma pole üldse rahul Salini korvidega, sest kõik olid sellised, mida vaatasime videost, rääksime ja jalutasime [trennides] läbi. Aga me eksisime kõigis tema kolmestes. Kõik olid sellised. Tean, et EM-il pole aega viies trennis neid asju harjutada. See on üks teema,“ sedastas juhendaja.