KOGU TÕDE MÄNGUST | Pöörane pühapäev algas Flora ootamatult äreva võiduga

Sama kindel või napp - oleneb, kust poolt vaadata - edu, nagu mängu lõpuvile kõlades, oli Floral ka avapoolaja lõpus, kui juhiti Henri Pürgi 22. minuti käärlöögist 1 : 0. Flora edu suurendas 49. minutil Rauno Alliku. Ning kuigi keskkaitsja Abdul Razak Yusif 62. minutil kodumeeskonna punase kaardi tõttu kümnekesi jättis, lõi Paide 71. mintuil Bubacarr Tambedou esituses ühe värava tagasi. Flora end viigivärava näol enam üllatada ei lasknud ning kirjutas tabelisse hädavajalikud kolm punkti, suurendades edu Levadia ees vähemalt paariks tunniks kuuele punktile.