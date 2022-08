Kümneaastane Lucas Leok krooniti Soomes maailma karikavõitjaks

Lucas Leok võitis mõlemad oma klassi sõidud. Mõlema sõidu stardivõidud võttis aga Enri Lustus (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kes ütles, et see oli tema suur unistus ja läkski seda võistlusel püüdma. Stardikoha valiku kohta ütles Lustus, et valis stardipuu taga lihtsalt koha, mis tundus hea ning tundus, et see valik läks ka täppi.



Esimene sõit õnnestus Lucas Leokil perfektselt, ta läks kohe alguses juhtima ja sõitis ette turvalise edu konkurentide ees, lõpetades teise koha saanud Viktor Leppäla (Soome) ees 33-sekundilise eduga, kolmas oli austerlane Moritz Enecker.



Teise sõidu start nii hästi ei läinud ning juhtima pääsemiseks pidi Lucas rohkem tööd tegema. Korraks juhtis sõitu ka Aston Allas, kuid ta kukkus finišihüppe järgses kurvis ning pidi Lucase endast mööda laskma, lõpetades sõidu 12. kohal. Esimeses sõidus oli Allas kuues. „Rada oli teises sõidus päris kapsas,“ ütles Lucas, kes oli oma saavutuse üle üliõnnelik, pärast sõitu. Teises sõidus edestas Lucas austerlast Ricardo Bauerit 37 sekundiga, kolmas oli hispaanlane Jorge Salvador.



Väga hea sõidu tegi ka Marten Raud, kes oli esimeses sõidus neljas ja teises seitsmes. Lustus oli esimeses sõidus 12. ja teises 24; Leslie Puller oli esimeses sõidus 30. ja teises 26.



Klasside 85cc ja 125cc sõidud maailmameistrivõistlustel veel käivad.