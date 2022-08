Profipoksi raskekaalus oli viimati nii põnev aeg 1990-ndate teises pooles, kui suuri tegusid tegid Mike Tyson, Lennox Lewis ja Evander Holyfield. Nüüd on nelja kange mehe –Oleksandr Ussõk, Tyson Fury, Anthony Joshua ja Deontay Wilder – seast selekteeritud kaks kõige kõvemat, nii et lõpuks on kätte jõudnud aeg, kus võiks näha tiitlite ühendamise matši. Ajaraam Ussõki ja Fury kohtumiseks on siiski piiratud ja teelt tuleb eemaldada mitu takistust. Eelkõige on küsitav Fury motivatsioon ja rahasoov. Siiski tundub, et paremat aega raskekaalu absoluutse valitseja selgumiseks ei pruugi niipea enam tulla.