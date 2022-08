Korvpalli EM-ilt vigastuse tõttu eemale jääv korvpallitäht: mu hing on valusam kui õlg

Gruusia korvpallikoondise 30-aastane kapten vigastas õlga kolmapäevases MM-valikmängus Hollandi vastu. Vigastus osutus nii tõsiseks, et EM-finaalturniirilt jääb ta eemale.

Shengelia üritas palli püüda, kuid libastus ja maandus õnnetult õla peale. Väljakult pisarsilmi lahkunud koondise kapten enam mängu ei naasnud. Hiljem sai selgeks, et ka EM-ile ääremängijal asja pole.

Shengelia tegi laupäeval Facebooki pika postituse, kus tänas kõiki, kes talle raskel ajal toeks on olnud. „Sellest hetkest saadik, kui selgus, et EM toimub meie kodus, pole olnud päevagi, kus ma poleks sellele mõelnud,“ kirjutas ta. „Tegin kõik selleks, et olla nendeks mängudeks valmis. Kuid spordis tuleb heade aegade kõrval ka selliseid asju ette.“