BLOGI JA FOTOD | Viimaste minutiteni mängus püsinud Eesti koondis pidi Soome paremust tunnistama

„Soome mängib meeskondlikult, aga seal on Lauri Markkaneni näol üks staar, kes paistab silma. Eriti rünnakul. Ta on heas vormis ja tegutseb enesekindlalt. Soome on MM-valiksarjas võtnud kuus mängu järjest. Nad tunnevad oma süsteemis ennast mugavalt ning seal on nii nooremaid kui ka kogenud mängijaid. Kindlasti on nende stiil erinev kui näiteks Sloveenial,“ tõdes meie koondise soomlasest loots Jukka Toijala enne mängu.

Kohtumise eel on paratamatult üks peamisi küsimusi, et kuidas teha Markkaneni elu ebamugavaks. „Ta viskab mängus enam kui 20 korda peale. Küsimus on selles, millised need visked on ja kui hästi me suudame neid segada. Tema peale on tehtud mitu liikumist, need oleme läbi vaadanud, et ta ei saaks palli kergelt õigesse kohta. Meil on tema vastu kaitses mitu varianti, nagu oli ka Luka Doncici vastu. Lõpuks ei leidnud me Doncici vastu ühtegi varianti, mis oleks 100 protsenti toiminud, aga eks nad on mõlemad maailma tasemel kõvad mängijad,“ lisas Toijala.