Kas Cristiano Ronaldo saab oma tahtmise? Manchester Unitedist lahkuda soovivat superstaari seostatakse järjekordse suurklubiga

Juuli alguses teatasid mitmed tunnustatud väljaanded, et Ronaldo on Unitedile esitanud lahkumissoovi. Teiste seas tõdes sama ka üleminekuturuga detailselt kursis olev Fabrizio Romano. Ronaldo jättis vahele suurema osa Unitedi hooajaeelsest mängutuurist. Ametlikuks selgituseks olid isiklikud põhjused.

Itaalia väljaande Tuttosporti teatel on Ronaldo agent Jorge Mendes sel nädalal pidanud läbirääkimisi Napoliga. Daily Mail kirjutab, et United soovib vastu 23-aastast Nigeeria ründajat Victor Osimhenit, kes möödunud hooajal lõi Napoli eest 32 mänguga 18 väravat. Napoli soovib Osimheni eest aga omakorda ligi 100 miljonit eurot. Ta valiti eelmisel hooajal Serie A parimaks noormängijaks.

Laupäeval kommenteeris olukorda Napoli peatreener Luciano Spalletti. „Tahaksin loomulikult Cristiano Ronaldoga koos töötada, aga mingeid läbirääkimisi pole olnud,“ vahendas jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano Spalletti sõnu. „Aurelio De laurentiis (Napoli president - K.R.) ütles mulle, et klubi pole ühtegi pakkumist saanud.“

„(Ronaldo ja Osimheni) vahetus on keeruline tehing. Peaksite selle osas küsima meie spordidirektorilt Cristiano Giuntolilt,“ lisas Spalletti.

Ronaldot on suve jooksul seostatud pea iga suurema Euroopa klubiga, kuid Unitedist lahkuda sooviv ründaja pole veel uut kosilast leidnud. Mõned päevad tagasi pandi Ronaldot ühte patta prantslaste Marseille'iga. „Ajakirjanikud otsivad sensatsiooni,“ andis Prantsusmaa klubi president Pablo Longoria hiljuti mõista, et pole Ronaldost huvitatud.

Premier League'i klubide jaoks sulgeb üleminekuaken 1. septembri õhtul. Erik ten Hag ei julgenud laupäeval täie kindlusega väita, et Ronaldo septembrist nende ridadesse edasi kuulub. „Ma ei saa seda öelda,“ vahendas The sun ten Hagi juttu ajakirjanikele. „Me planeerime temaga jätkamist. Tahan, et Ronaldo oleks Unitedis edasi. Loodan seda.“