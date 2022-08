Mida ennustavad eestlannadele US Openiks eksperdid ja kihlveokontorid?

Eesti tennisefännidel on põhjust end taas telerite ja arvutiekraanide ette naelutada, sest New Yorgis on homme algamas aasta viimane suure slämmi turniir US Open. Avapäeval on võistlustules maailma teine reket Anett Kontaveit, teisipäeval alustab turniiri napilt asetuseta jäänud Kaia Kanepi (WTA 34.). Kumbki naistest ei kuulu ennustuste põhjal turniiri favoriitide hulka, kuid arvestades, et kumbki neist pole kunagi pääsenud ka suure slämmi poolfinaali ning Kontaveit on ka veerandfinaalis mänginud vaid korra (Kanepi seitse), on see igati mõistetav.