Juunioride motokrossi MM algas eestlastele edukalt

Klassis 65cc, kus võisteldakse maailma karikavõistluste arvestuses, said eelsõitudest otse finaali kõik meie viis sõitjat: oma kvalifikatsioonisõitudes vastavalt Lucas Leok (2. koht), Marten Raud (4. koht) ja Enri Lustus (10. koht), Aston Allas (5. koht) ja Leslie Puller (8. koht). Oma suurimateks konkurentideks pidasid meie noorimad sõitjad lätlasi ja soomlasi, kes olid samuti väga kiired ja ajasõitudes esimestel kohtadel.



Kahes suuremas klassis, 85cc ja 125cc toimub võistlus Soome liivarajal maailmameistritiitli peale. Klassis 85cc sai Jan-Marten Paju A-grupi sõidus 11. koha, Travis Leok oli B-grupi sõidus kümnes ja Tristen Mardo B-grupi sõidus 11. Last Chance sõitu läksid Enriko Peilman (ajasõidus 26. koht) jaKaspar Uibu (28. koht). Neist viimane kukkus vabatreeningul ja käis meedikute juures läbivaatamisel, kuid osales siiski kvalifikatsioonis. Kahjuks kumbki Last chance'ist finaali ei pääsenud.



Klassis 125cc said ajasõitudest otse finaali Sebastian Leok (12. koht) ja Tristan Uiga (15. koht). Last Chance sõidus osalesid Ergo Pikand, Robin Kruuse ja Richard Paat, kuid ka nemad ei saanud sealt finaali. Eestlased ei saanud Last chance sõitudes kahjuks väga häid starte ja olid pigem tagapool.