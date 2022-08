Selgus Eesti korvpallikoondise koosseis koduseks valikmänguks Soomega: Nurgerit asendab Hermet

Rahvuskoondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul saab mängust Sloveeniaga nii mõndagi positiivset kaasa võtta, kui rünnakul saadi häid viskekohti ning talle meeldis mängijate valmisolek võõrsil mängides. „Rünnakul saime teatud asjadega hästi hakkama. Seal olid mõned liikumised, millega saime häid viskekohti. Teine, mis mulle väga meeldis oli see, et kuidas me lähme võõrsil mängima. Mängupilt oli suhteliselt hea ning selle pealt on hea valmistuda eelseisvateks mängudeks.“

Soome rahvuskoondist, kes jagab J-alagrupis Saksamaa koondisega 1.-2. kohta (6 võitu, 1 kaotus), iseloomustab Toijala kui aktiivset meeskonda, kes mängib rünnakul palju erinevaid liikumisi. „Nad mängivad aktiivselt ning rünnak toetub palju erinevate liikumiste ja lõigete peale, kus palliga põrgatamist väga palju ei toimu. Pigem tahavad nad palli liigutada ning otsida kohti, kust rünnata. Kaitses on nad väga aktiivsed oma noorema koosseisuga, kus nad vahetavad palju katteid. Nad on olnud tublid kaitses terve MM-valikmängude perioodi. Me peame olema valmis, et saame oma rünnaku ehitada nii kus saame häid viskekohti ja leiame üles nende nõrkused.“

Homse vastase suurimaks staariks on NBA-s leiba teeniv Lauri Markkanen, kelle puhul on rahvuskoondise treeneritel eriplaan, kuidas soomlaste tähte takistada. „Meil on olnud järjest mängud Nurkici, Porzingise, Doncici ja Dragici vastu ning ikka peab olema eraldi tähelepanu selliste mängijate puhul, et mis nende oskused ja paremad rünnaku eelised on. Meil on olemas plaan A, B ja C, aga keeruliseks teeb Markkaneni puhul see, et ta mängib positsioone 5, 4 ja 3 ning match-up-ide leidmine on pisut keerulisem kui teiste vastu.“