Jõulumäe rattamaratonil oli rajal palav ja finišis tuline

Grand Prix sõidus eraldusid üsna pea kõikidel eest auväärt nelik - värske Eesti meister Peeter Tarvis, tunamullune Eesti meister Josten Vaidem, sarja viiekordne võitja Gert Jõeäär ning kaugelt Kariibi merelt kodu väisama tulnud Gert Kivistik.



„Palav ja raske. See vist oli selle suve kõige palavam ilm üldse“ lausus finishis tänane võitja Gert Jõeäär. „Neljakesi sõitsime pea terve raja, enne lõppu vajus maha Kivistik, ma olin üpris kindel, et siit täna miskit suurt ei tule. No lihtsalt palavus tappis ära. Samas kui keha oli juba otsas, siis iseloomu veel jagus ja lõpp läks ikka väga tuliseks. Tarvis, Vaidem ja mina - igaüks enda eest, nii kuis keegi jaksas. Ulme“.



Jõeäär oli täna esimesena päral nii Küüslaugufestivali vahefinishis kui Mariine Auto mäefinishis, mõlema arvestuse liidrisärk kuulub samuti talle.



Enne viimast etappi ongi üldvõitja veel lahtine, omad võimalused on nii sarja korra võitnud Peeter Tarvisel kui ka viiekordsel tšempionil Jõeäärel. Liidrisärgis stardib Valgehobusemäel Tarvis.



Naistest võidutses Janelle Uibokand, tõsi temal konkurentidega finišisirgel heidelda ei tulnud. „Selle legendaarse Jõulumäe Seinamäe tõusu otsas keeras üks mees gaasi korralikult põhja, grupist pudenes rattureid üksteise järel. Ega ma isegi olin üpris tumepunases, aga kestsin õnneks ära“, lausus silmnähtavalt väsinud Uibakond autasustamise eel.



Sarnaselt meestega on ka naistearvestuses võiduvõimalused kahel ratturil - tänasel võitjal Janelle Uibokannul ning täna teiseks jäänud Liisa Ehrbergil.



Hansgrohe kiirenduskilomeetri võitis meestest Vahur Valvas, naistest Janelle Uibokand.



Võistkondlikus arvestuses hõivas poodiumi kõrgeima astme Hawaii Express team, naiskondadest Velohunt-Sparta naiskond.