Soomel on 2023. aasta MM-valiksarja J-vahegrupis kuue võidu kõrval vaid üks kaotus. Eesti saldo on kaks võitu ja viis kaotust.

„Kihlveokontorite hinnagul pole Eesti favoriit (Eesti võidukoefitsiendid on ligi kolm korda suuremad kui Soomel - A.K.). Aga riietusruumis teavad kõik, et meil on võimalus. Kui suur see on, ei taha ma spekuleerida,“ rääkis Toijala pärast Eesti treeningut.