Latvala ootab Ogier otsust, et Toyota sõitjate osas lõppotsus teha

„Meie oleme oma tööjõuga rahul,“ sõnas Latvala. „Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans sõidavad hästi ning nende omavaheline suhtlus on hea. Juba sel hooajal kolm poodiumikohta saanud Esapekka Lappi vastab meie ootustele ja pole põhjust temaga koostööd 2023. aastaks mitte pikendada. Kas ta on ka täiskohaga sõitja, ei oska täna öelda. Peame Sébastien Ogier'ga arutama, et saada teada, millised on tema soovid järgmiseks aastaks. Mina olen endiselt veendunud, et Sébastien on jätkuvalt väga kiire ja et ta suudab alati võidu nimel võidelda.“