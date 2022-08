Esireket Medvedev viis pressikonverentsil jutu ootamatult Anett Kontaveitile

Nii naiste esinumber Iga Swiatek kui neljas reket Paula Badosa on öelnud, et US Openil naiste jaoks ette nähtud palle on märksa raskem kontrollida kui meeste omasid, sest need on kergemad.

Kui Medvedevil paluti teemat kommenteerida, tunnistas ta esmalt, et polnud kursis, et US Open on ainus suure slämmi turniir, kus meestel ja naistel on erinevad pallid.

„Mulle endale US Openi Wilsoni pallid meeldivad. Samas ütlen ausalt, et ma näiteks vihkan Indian Wellsi ja Miami turniiride palle. Kui te mind kuulete, siis vahetage pallid välja,“ sõnas venelane ja lisas: „Olen kindel, et te leiate 50 tüdrukut, kellele need pallid meeldivad, ja 50 tüdrukut, kes neid vihkavad. See on alati keeruline olukord. Kujutage ette, et naistele antakse US Openks meeste pallid, mis siis toimub. Näiteks Anett Kontaveit võib öelda, et ta vihkab neid palle: „Ma mängisin teistega paremini. Miks nad pidid seda muutma?“ See on tõesti keeruline küsimus ja ma ei oska sellele vastata.“

US Open algab juba esmaspäeval. Avapäeval tuleb väljakule ka teise asetusega Kontaveit, kes kohtub avaringis rumeenlanna Jaqueline Cristianiga (WTA 76.). Kaia Kanepi (WTA 33.) mängib avaringis tšehhitari Tereza Martincovaga (WTA 69.).