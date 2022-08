Wimbledonis triumfeerinud venelanna kritiseeris WTA-d: tennise juhtimine on nõrk

„Kahju. Mul on tunne, et ma pole Wimbledoni meister,“ sõnas Rõbakina, kes jätkab maailma edetabelis 25. kohal. „Ma ütleksin, et [Wimbledoni võitmine] oli minu jaoks suurepärane saavutus. Olen loomulikult oma meeskonna üle väga uhke, kuid kogemuse mõttes polnud see emotsionaalselt kuigi eriline võit.“

„Ma arvan, et see on praeguse tenniseturniiride ülesehituse probleem. Ausalt öeldes on meil praegu natuke nõrk juhtimine, sest meil on nii palju asju korraga pooleli. Minu unistus oli võita Wimbledon, kuid ma ei tunne end tšempionina,“ lisas Rõbakina.