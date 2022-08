Narva volikogu andis jalgpallihalli rajamiseks rohelise tule

Praegu on lõppfaasis projekteerimine ja seejärel plaanitakse välja kuulutada ehitushange. Narva linna rajatava jalgpallihalli projekti kogumaksumus on ligikaudu viis miljonit eurot, mille kulud katab osaliselt riik. Eelmisel aastal eraldas riik raha hallide ehituseks Jõhvi, Rakvere, Kuressaare ja Pärnu vahel. 2022. aasta riigieelarves on eraldatud raha jalgpallihallide rajamiseks Narva, Paidesse, Jõgevale ja Viimsisse.