Ralliekspert soovitab Breenil Tänakust õppust võtta: Wilson sööb iirlase moodi tüübi elusalt ära

Sohlberg töötab samuti M-Spordis sõitva Gus Greensmithi treenerina ning tal on rallimaailmas laialdased tutvused. Soomlane, kes käib kõigil MM-etappidel kohal, oli täna Breeniga kirjavahetuses.

„Saatsin täna Breenile väga pika sõnumi. See oli ilus vastus. Craig hindas seda, et keegi mõtleb ka tema peale. Muidugi ei taha ma täpselt öelda, mida ma kirjutasin, aga minu põhisõnum oli, et ta peab kõigest sellest jamast üle olema,“ sõnas 44-aastane Sohlberg, vahendab Rallit.fi.