Vueltal oli jooksikute pidu, Taaramäe lõpetas peagrupis

Liidrikoha säilitas belglane Remco Evenepoel (QuickStep-AlphaVinyl), kelle edu Rudy Molardi (Groupama-FDJ) ees on 21 sekundit. Kolmas on Enric Mas (Movistar Team, +0.28) ja neljas suursoosik Primož Roglic (Jumbo-Visma, +1.01).